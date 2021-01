Nguy cơ lây nhiễm từ tâm lý “về quê để tránh dịch”

Quảng Ninh xử phạt hàng loạt cửa hàng không đảm bảo phòng dịch Hôm qua, hàng loạt cửa hàng tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã bị lực lượng chức năng xử phạt do không thực hiện đảm bảo phòng dịch Covid-19 theo thông báo của chính quyền địa phương. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, từ sáng 31.1, các lực lượng chức năng của TP.Hạ Long đã ra quân xử phạt các cơ sở kinh doanh không chấp hành quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra, ngay trong buổi sáng, trên địa bàn TP.Hạ Long đã có 5 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định, bị các lực lượng chức năng tiến hành lập rào chắn thông báo “nơi nguy cơ lây nhiễm”, phun tiêu độc khử trùng toàn bộ hàng quán để đảm bảo an toàn và lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đáng chú ý, cửa hàng phở “Bò Quân” (khu 8, P.Hồng Hải, TP.Hạ Long) bị xử phạt 15 triệu đồng và đình chỉ kinh doanh do cố tình bán tại chỗ cho người dân, thay vì mang về. Cũng trong ngày 31.1, thông tin từ TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết địa phương vừa cưỡng chế ông N.V.L (trú tại khu Đông Thị, P.Trà Cổ, TP.Móng Cái) khi ông này tự lái ô tô ra khỏi địa bàn. Lực lượng chức năng đã đưa ông N.V.L vào khu cách ly tập trung của TP.Móng Cái, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm.