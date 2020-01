Ngụy trang pháo dưới than củi, vượt hàng trăm km từ Nghệ An vào Quảng Nam

Chiều 17.1, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển pháo với tổng khối lượng hơn 376 kg.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ 30 ngày 16.1, tổ công tác Công an huyện Duy Xuyên đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL1A, đoạn qua thôn Câu Lâu Tây (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên), phát hiện ô tô BS 43C - 229.39 do tài xế Cao Hoàng Văn Hùng (30 tuổi, ở Nghệ An) điều khiển, chở theo trên xe là Phan Thế Hạnh (51 tuổi, ở Nghệ An) và Lê Văn Trang (34 tuổi, ở Gia Lai), lưu thông theo hướng bắc – nam, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 212 hộp pháo nổ có trọng lượng 369,4 kg; 100 viên pháo nổ có khối lượng 2,5 kg và 5 quả pháo nổ có khối lượng 4,2 kg được ngụy trang dưới lớp than củi.

Làm việc nhanh với cơ quan chức năng, các nghi can khai nhận số pháo lậu trên được góp tiền mua từ Lào rồi đưa về Việt Nam, trên đường vận chuyển từ Nghệ An đi tiêu thụ ở Quảng Nam thì bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Duy Xuyên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật, đồng thời tạm giữ hình sự 3 nghi can trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng trong chiều tối 16.1, tại phường Hòa Hương (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thanh Hoàng (20 tuổi, ở xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi mua bán pháo.

Tang vật thu giữ gồm 406 quả pháo có trọng lượng 1 kg; 1 điện thoại di động, 1 xe máy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.