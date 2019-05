Thanh Hóa: Khởi tố điều tra nguyên Bí thư Đảng ủy xã về hành vi dâm ô trẻ em

Chiều 16.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi can Nguyễn Ngọc Phác (80 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy).

Nghi can Nguyễn Ngọc Phác, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phong , chính là người bị người dân địa phương vây giữ vào chiều ngày 8.5, khi bị phát hiện ông này đang có hành vi dâm ô bé gái 8 tuổi ngoài cánh đồng, như Thanh Niên đã phản ánh.

ẢNH CẮT TỪ CLIP Nghi can nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 8.5, người dân địa phương phát hiện và vây giữ ông Phác khi ông này đang có hành động dâm ô với bé gái 8 tuổi ở cánh đồng, khu vực giáp ranh giữa thôn Hoàng Giang và thôn Gia Dụ, thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy. Bức xúc trước vụ việc, người dân đã vây giữ ông Phác và bàn giao lại cho cơ quan công an.