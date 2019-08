Nguyên kế toán trưởng BHXH chiếm đoạt tiền tỉ bị tuyên 20 năm tù

Lập 20 bộ chứng từ giả để chiếm đoạt tiền

Theo cáo trạng, tháng 9.2013, Lộc được bổ nhiệm làm kế toán trưởng BHXH H.Mộc Hóa. Từ tháng 3.2014 đến tháng 6.2016, Lộc đã lập 20 bộ chứng từ giả ủy nhiệm chi để chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Lộc ký tên vào mục kế toán trưởng, sau đó kẹp nhiều chứng từ khác trình lên Giám đốc BHXH H.Mộc Hóa ký, hoặc giả chữ ký của Giám đốc vào mục chủ tài khoản, rồi lấy con dấu tự đóng vào để giao dịch.

Hoàn chỉnh các thủ tục chuyển tiền, Lộc đem ủy nhiệm chi đến Phòng giao dịch Mộc Hóa, Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT thị xã Kiến Tường giao dịch. Đơn vị này khi kiểm tra thấy ủy nhiệm chi và bảng kê chuyển tiền ngân hàng được ghi đầy đủ thông tin, có chữ ký kế toán trưởng, chữ ký chủ tài khoản, đóng dấu cơ quan BHXH nên giao dịch viên tiến hành thanh toán, chuyển khoản tài khoản chi chế độ BHXH của BHXH H.Mộc Hóa vào tài khoản của Lộc hoặc đơn vị, cá nhân mà Lộc quen biết trước đó. Số tiền từ tài khoản chi của BHXH H.Mộc Hóa chuyển vào tài khoản của Lộc và của các cá nhân, đơn vị mà Lộc quen biết bằng 20 ủy nhiệm chi giả gần 1,75 tỉ đồng.

Khi vụ việc bị phát hiện, ngày 10.7.2017, Lộc bị khởi tố và bắt tạm giam. Tuy nhiên, chỉ một thời gian tạm giam, Lộc bị bệnh tâm thần nên ngày 24.5.018 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An có quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh. Đến ngày 4.4.2019, công an đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh và chuyển tạm giam Lộc cho đến nay.