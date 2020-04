Nguyễn Phước Huynh 'chiến binh' Sasuke bị khởi tố tội lừa đảo

Ngày 26.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Huynh (38 tuổi, quê Gia Lai), Giám đốc Công ty TNHH Huynh Mang Yang (gọi tắt là Công ty Huynh Mang Yang) - về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra từ công an, ngày 16.4, Công an Q.Bình Thạnh ( TP.HCM) tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Chánh Thi (34 tuổi, ngụ, Q.Tân Phú) tố cáo Nguyễn Phước Huynh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 2,6 tỉ đồng . Theo đó, ngày 15.4 lợi dụng hoạt động cho vay để hợp thức hóa việc thanh toán qua tài khoản khi mua hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn GTGT), ông Huynh đã nhận số tiền 2,6 tỉ đồng từ ông Thi để nộp vào tài khoản số 82828688 đứng tên Công ty Huynh Mang Yang do Huynh làm giám đốc và chiếm đoạt số tiền trên. Qua điều tra, Công an Q.Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an TP.HCM.

Công an TP.HCM xác định, Nguyễn Phước Huynh đã liên hệ với người tên Phong để đặt mua hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại xây dựng vật tư Thanh Ngọc Phát xuất bán cho Công ty Huynh Mang Yang. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế là trên 5 tỉ đồng, sau thuế là hơn 5,5 tỉ đồng. Nội dung mua hàng là vật tư xây dựng với mức thuế 4% giá trị trước thuế (tương đương 200 triệu đồng). Theo thỏa thuận, Phong sẽ giao cho Huynh 2,6 tỉ đồng để nộp vào tài khoản của Công ty Huynh Mang Yang, sau đó chuyển khoản đến Công ty Thanh Ngọc Phát (thực hiện chuyển vào và rút ra 2 lần). Như thỏa thuận, Ông Thi đưa cho Huynh và Phong vay 2,6 tỉ đồng với lãi suất 0.2%/ngày, để hai người thanh toán chuyển khoản, nhằm hợp pháp hóa việc Phong bán hóa đơn GTGT cho Huynh. Các bên thỏa thuận, sau khi số tiền được chuyển qua tài khoản của Công ty Thanh Ngọc Phát, Phong sẽ rút ra để chuyển lại cho ông Thi kèm tiền lãi cho vay. Sau khi nhận 2,6 tỉ đồng từ ông Thi, Huynh nộp vào tài khoản Công ty Huynh Mang Yang, rồi chuyển tiếp số tiền trên vào tài khoản cá nhân của mình. Sau đó, Huynh nhiều lần né tránh, để chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, Huynh khai nhận đã lợi dụng việc mua bán hóa đơn GTGT có hỗ trợ chuyển khoản nhằm hợp pháp hóa việc thanh toán theo quy định của pháp luật. Huynh lên mạng tìm kiếm những công ty bán hóa đơn để mua, sau đó nhận tiền mặt chuyển khoản thanh toán cho giao dịch không có thật và chiếm đoạt . Trước đó, ngày 7.4, Huynh đã thực hiện trót lọt việc chiếm đoạt của một cá nhân tên Phúc 2,3 tỉ đồng.

Công an TP.HCM cũng xác định Công ty Huynh Mang Yang (do Huynh làm giám đốc) không còn hoạt động, từ tháng 1.2019 đến nay không thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế theo quy định. Công an TP.HCM tiếp tục triệu tập, lấy lời khai của các cá nhân để làm rõ vụ lừa đảo, xử lý những người liên quan.

Công an TP.HCM yêu cầu ai là nạn nhân bị Nguyễn Phước Huynh lừa đảo hãy đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) trình báo.