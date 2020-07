Nhà báo Lê Minh Tùng được bổ nhiệm làm Tổng biên tập báo Bình Dương

Công an Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ việc một cô gái trẻ bị nhiều người đánh gây thương tích vào tối 29.6.

Ngày 1.7, Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng ) cho biết đang thụ lý điều tra vụ lừa chuốc say cỏ Mỹ để chiếm đoạt tài sản, đáng chú ý tình trạng này trước đây đã từng xảy ra ở vịnh Đà Nẵng.

Chưa được giao đất, chưa có quyết định cho phép chuyển đổi mục đích từ nhà thương mại sang nhà ở xã hội nhưng chủ đầu tư đã xây tòa nhà chung cư An Bình Tower 24 tầng tại Hà Nội, bán và bàn giao cho dân.

Nhiều cán bộ điện lực Vân Đồn (Quảng Ninh) bị kỷ luật do tính sai hóa đơn tiền điện lên đến gần 90 triệu đồng/tháng của một hộ dân trên địa bàn.

Nguyên nhân giảm là do dịch Covid-19 bùng phát khiến người lao động phải dừng xuất cảnh.

Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị truy tố bị can Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, Trần Trường Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), và 6 bị can nguyên là cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh.