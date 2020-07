Nhà đầu tư ngoại lo ông chủ chuỗi nhà hàng Món Huế tẩu tán tài sản

Đại diện 4 công ty nước ngoài, gồm: MF Holding Inc (MF); Gifted Wisdom Limited (Gifted); Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (Harvest) và Fenghe Harvest Ltd (Fenghe), trụ sở tại Trung Quốc và Singapore, vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng kiến nghị khởi tố bị can, thực hiện biện pháp ngăn chặn đối với ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (trụ sở tại P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM), Chủ tịch HĐTV Công ty nhà hàng Món Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.