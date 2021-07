Nhân sự Quảng Nam: Ông Trần Anh Tuấn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 22.7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X khai mạc Kỳ họp thứ 2 - kỳ họp thường lệ giữa năm. Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, tờ trình giới thiệu ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, để HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã thống nhất giới thiệu và có 54/55 đại biểu (98,18%) có mặt bỏ phiếu bầu ông Trần Anh Tuấn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Anh Tuấn (52 tuổi, quê quán xã Bình Hải, H.Thăng Bình, Quảng Nam) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ chính sách công (Đại học Luật), trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Anh Tuấn từng giữ chức Chánh văn phòng UBND H.Bắc Trà My; Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Bắc Trà My; Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam; Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ nhất, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam (khó X) đã bầu các ông Hồ Quang Bửu, Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.