Nhận tiền công 15 triệu vận chuyển gần 1 kg ma túy đá, lãnh án chung thân

Ngày 31.8, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Đông (44 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng, Đông quen biết người tên Minh (không rõ họ tên, địa chỉ) và thường xuyên uống cà phê ở khu vực Q.6 và H.Bình Chánh (TP.HCM).

Khoảng 23 giờ 30 ngày 17.12.2019, Đông được Minh điện thoại thuê đến khách sạn nơi Minh đang ở trên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM) nhận ma túy đem lên Tây Ninh giao cho khách với tiền công 15 triệu đồng.

Đông thuê taxi đến khách sạn gặp Minh nhận một bịch nylon màu trắng, bên trong chứa ma túy đá. Minh dặn Đông đi trước còn Minh đi sau, đến Tây Ninh điện thoại cho Minh biết để hướng dẫn nơi giao.

Đông nhận bịch ma túy do Minh đưa bỏ vào phía sau ghế tài xế rồi lên ghế phụ ngồi gần với tài xế. Khoảng 3 giờ 15 ngày 18.12.2019, Đông đến khu vực ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, H.Hòa Thành (Tây Ninh) thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang, thu giữ số ma túy.