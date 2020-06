Nhân viên an ninh Nội Bài bị đấm vào mặt vì nhắc đỗ xe quá thời gian

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài , sự việc xảy ra khoảng 13 giờ chiều 22.6, khi nhân viên Đội kiểm soát sân đỗ ô tô Vũ Thanh Hoàng thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng giao thông tại khu vực công cộng sảnh A, tầng 2, Nhà ga hành khách T1.

Phát hiện xe ô tô biển số 30F - 75XXX sau khi trả khách đã không di chuyển ngay mà đỗ quá thời gian quy định (thời gian được phép dừng đỗ là không quá 5 phút), anh Hoàng đã nhắc nhở và yêu cầu lái xe cho xe di chuyển để nhường chỗ cho các phương tiện khác.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà vẫn ngồi trên xe và có những lời lẽ chửi bới, thách thức. Sau đó lái xe mở cửa, xuống xe, đồng thời dùng 2 tay đẩy và đấm thẳng vào mặt anh Hoàng, rồi tiếp tục lên xe và điều khiển xe lao thẳng về phía nhân viên an ninh của sân bay.

Nhân viên an ninh đã thông báo cho các lực lượng an ninh cơ động và lực lượng công an Nội Bài để kịp thời ngăn chặn, áp giải lái xe về Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, Cảng Nội Bài đã xử lý 86 vụ vi phạm quy định khai thác sân đỗ ô tô, trong đó, riêng trong tháng 6 có 15 vụ vi phạm.