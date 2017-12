Khoảng 5 giờ ngày 23.12, ông Lê Công Tạo (62 tuổi, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, Long An), là nhân viên bảo vệ của một công ty đóng tại xã Bình Thạnh (H.Thủ Thừa, Long An) điều khiển xe máy BS 62AB - 000.24 lưu thông từ tỉnh lộ 833 vào đường nội bộ trước nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An để đến công ty nhận ca trực.

Đến đoạn km 1945+200m QL1, thuộc P.5, TP.Tân An (Long An) xe 62AB - 000.24 xảy ra va chạm với xe tải BS 63C - 058.96 (chưa xác định danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Xe tải kéo lê xe máy và nạn nhân gần 40 m mới dừng lại. Hậu quả, ông Tạo tử vong tại chỗ , chiếc xe máy nát vụn, dính vào đầu xe tải.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường, sau đó đến Công an TP.Tân An trình diện. Đội CSGT Công an TP.Tân An cũng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, tổ chức khám nghiệm, điều tiết giao thông.

Khôi Nguyên