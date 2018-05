Nhân viên bị sa thải đâm chết giám đốc khai gì khi đầu thú?

Chiều 15.5, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng, cho biết Đỗ Quốc Cường (26 tuổi, trú tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng), hung thủ sát hại ông Trần Thế Hà (44 tuổi, ngụ phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), Giám đốc Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh, đã ra Công an phường Đồng Hòa, quận Kiến An đầu thú.