Nhân viên ngoại giao Nga bị cướp giật dây chuyền trên vỉa hè Bà Huyện Thanh Quan

Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ quả tang nhiều tàu cá mua bán, vận chuyển dầu DO trái phép trên vùng biển Côn Đảo.

Sau 6 năm tử vong, thi thể một nữ, vốn là kế toán của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành (Nghệ An), được cơ quan chức năng khai quật để điều tra nguyên nhân cái chết.

Sáng 24.5, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án 'đánh ghen dã man' liên quan đến 1 thượng úy công an