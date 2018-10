Nhật Bản truy tặng bằng khen cho giáo sư Phan Huy Lê

Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono nêu rõ: “Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của ông trong xúc tiến giao lưu học thuật Nhật - Việt, đào tạo chuyên gia nghiên cứu Nhật Bản cũng như giới thiệu cho người dân về “ Phong trào Đông du ”, một sự thật lịch sử trong quan hệ giao lưu Nhật - Việt, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam”.

Phát biểu tại lễ truy tặng bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cho biết: GS Phan Huy Lê không chỉ là nhà sử học hàng đầu của Việt Nam mà còn là học giả hiểu biết uyên thâm về quan hệ Nhật - Việt, đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Đại sứ Umeda đã điểm lại 3 đóng góp của GS Phan Huy Lê. Thứ nhất, năm 1987, khi quan hệ Việt Nam, Nhật Bản trong giai đoạn khó khăn, GS đã đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật, tham gia tổ chức rất nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, trong đó phải kể tới hoạt động nghiên cứu học thuật và hội thảo quốc tế với chủ đề bảo tồn di tích Phố cổ Hội An mà GS và các cộng sự tổ chức năm 1990.

Thành công của sự kiện này gắn liền với dự án bảo tồn khu phố cổ hợp tác với Nhật Bản cũng như ghi tên phố cổ Hội An vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Tháng 11.2017, khi đến Đà Nẵng tham gia APEC , Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới thăm Hội An, tham dự lễ tiếp nhận mô hình Châu ấn thuyền và được người dân Hội An đón chào nồng nhiệt.