Nhiều công trình xây dựng bị 'tạp chí' hỏi thăm mùa Covid-19

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần chỉ đạo việc các công trình xây dựng có dưới 10 người thi công, đảm bảo an toàn phòng dịch, không có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai hay người từ vùng dịch về... có thể thi công.

Tuy vậy, trước phản ánh của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, ông Chung đã giao chủ tịch UBND các quận, huyện và các phường lập danh sách các công trình được phép thi công, công bố công khai, thậm chí ra quyết định về việc công trình được phép thi công để khi báo chí, hay những người xưng là báo chí, đến có thể trưng cho họ quyết định này.

Trước một số dấu hiệu của việc “ bần cùng sinh đạo tặc ” khi người dân phản ánh tình hình an ninh trật tự có phức tạp hơn, việc ăn cắp vặt, bẻ gương xe… xuất hiện trở lại, ông Chung giao công an thành phố mở đợt cao điểm về phòng chống tội phạm, để đảm bảo an ninh trật tự.