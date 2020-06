Nhiều địa phương có tân giám đốc công an

Hôm qua 26.6, tại Long An, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc , Thứ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Hồng Nam , Giám đốc Công an tỉnh Long An, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Trong dịp này còn công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lâm Minh Hồng, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Sáng 26.6, tại Quảng Trị, thiếu tướng Trần Quốc Tỏ , Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định về việc nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, bắt đầu từ ngày 1.7 cho đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, và trao quyết định bổ nhiệm của Bộ Công an cho đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó giám đốc Công anh tỉnh Thừa Thiên-Huế, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Chiều cùng ngày, tại Hà Tĩnh, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đồng thời, Bộ Công an cũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, kể từ ngày 1.7, thay cho đại tá Võ Trọng Hải. Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Công an cũng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Cũng trong ngày 26.6, tại Hà Nam, thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, từ ngày 1.7. Cũng tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đã thông báo quyết định điều động đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.