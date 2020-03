Nhiều du khách kết thúc thời hạn cách ly tập trung ở Quảng Nam

Trước đó, Quảng Nam cũng đã trao giấy chứng nhận kết thúc cách ly tập trung cũng như kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 cho gần 80 du khách nước ngoài bắt buộc cách ly.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, ngoài Hội An Beach Resort, đến 14 giờ ngày 23.3, đã có thêm 5 cơ sở hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly . Đó là: khách sạn Hoa Cọ (252 Cửa Đại, Hội An); Little Beach - A Little Boutique Hotel & Spa (19 Lạc Long Quân, Cẩm An, Hội An); khách sạn Êmm Hội An (187 Lý Thường Kiệt, Cẩm Phô, Hội An); La Residencia - A Little Boutique Hotel & Spa (35 Đào Duy Từ, Hội An) và khách sạn Beachside Boutique (25 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An).