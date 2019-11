Nhiều người dân Quy Nhơn lo ngại tháp cẩu quay tít trong bão số 6

Chiều 10.11, nhiều người dân TP.Quy Nhơn (Bình Định) không khỏi thót tim khi đi ngang qua các đường Lê Đức Thọ, Lưu Hữu Phước, Đặng Văn Ngữ vì phát hiện một tháp cẩu cao hàng chục mét quay vòng tròn theo gió.

Tháp cẩu này thuộc dự án Chung cư cao tầng Hồ sinh thái Đầm Đống Đa do Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài (Bình Định) làm chủ đầu tư.

Nhiều người dân bày tỏ sự lo ngại trên mạng xã hội Facebook. Theo nhiều người, khi bão số 6 đang có gió to, nếu để cần cẩu trên cao như vậy sẽ không an toàn cho người dân ở bên dưới cần cẩu. Theo người dân, đơn vị chủ đầu tư nên hạ tháp cẩu này xuống thấp trước khi bão đổ bộ để đảm bảo an toàn.