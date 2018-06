Nhiều tụ điểm cờ bạc miệt vườn bị triệt phá

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 3.6, Công an H.Châu Thành (Bến Tre) tiến hành trinh sát, mật phục bắt quả tang nhiều người đang tổ chức sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu vườn dừa của ông Võ Ngọc Thanh (ấp An Hòa Thạnh, xã An Hóa, H.Châu Thành.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản xử lý 14 người có liên quan, tạm giữ 12 ĐTDĐ, 9 xe máy, 5 con gà, cùng một số tiền mặt.

Được biết tụ điểm đá gà này hoạt động rất tinh vi, thường xuyên tụ tập đông đảo các con bạc tại địa phương và các xã lân cận đến tham gia sát phạt.

Trước đó, chiều ngày 2.6, Công an H.Châu Thành cũng đã triệt phá tụ điểm đá gà, lắc bầu cua ăn tiền tại nhà ông Nguyễn Văn Quân (ấp An Hòa, xã An Hóa, H.Châu Thành).

Tại đây, công an tạm giữ 12 người, 2 con gà, nhiều bộ bầu cua, 12 ĐTDĐ, 13 xe máy, 51 triệu đồng, cùng một số tang vật có liên quan.

Qua làm việc, những người này khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do Lê Hữu Tâm và Nguyễn Hữu Châu (cùng ngụ tại địa phương) đứng ra tổ chức để thu tiền xâu, sau đó cuối ngày chia lại cho ông Quân (chủ nhà) với số tiền từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày.