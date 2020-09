Nhớ chuyện bị nói xấu, ‘ma men’ cầm dao đâm hai người trọng thương

Chiều 23.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ bị nói xấu rồi đâm hai người phụ nữ trọng thương, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Thái Hương (41 tuổi, ở xã Trà Cang, H.Nam Trà My, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 6.8, Hương sang nhà hàng xóm uống rượu. Về nhà, Hương nhớ lại chuyện mình thường xuyên bị ông H.V.Đ và H.V.Q (ở cùng thôn) nói xấu. Trong cơn say, Hương xuống bếp cầm dao đi tìm hai ông Đ. và Q.

Tuy nhiên, khi đến nhà ông Q., thấy bà N.T.Q (vợ ông Q.) đang ngồi trước cửa, Hương dùng dao đâm bà Q. Bị tấn công, bà Q. dùng tay đỡ nhát dao và bỏ chạy.

Chưa dừng lại, Hương tiếp tục sang nhà ông Đ. và thấy bà H.T.T (vợ ông Đ.) đang ngồi giặt đồ. Lúc này, Hương hỏi ông Đ. có nhà không nhưng do bị nặng tai nên bà T. không trả lời.

Bực tức, Hương dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà T. rồi cầm dao ra máng nước rửa sạch vết máu. Sau khi gây án, Hương bỏ trốn vào rừng, còn bà T. và bà Q. được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc “ma men” cầm dao đâm hai người phụ nữ trọng thương đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.