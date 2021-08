Nhóm 'cò' hỏa táng hoạt động bát nháo ở Bình Hưng Hòa: Công an làm việc với chủ 5 xe cứu thương

Liên quan bài viết Xử lý nhóm “cò” hỏa táng hoạt động bát nháo ở Bình Hưng Hòa đăng trên Báo Thanh Niên (số ra ngày 11.8), ngày 22.8, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Q.Bình Tân thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm băng nhóm này.

Nguồn tin này cho biết, qua nắm bắt tình hình trật tự trên địa bàn Q.Bình Tân, đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Bình Tân kiểm tra, mời 8 người là lái xe, nhân viên xe cứu thương Công ty TNHH Dịch vụ vận tải P.Đ có liên quan nhóm “cò” hỏa táng hoạt động ở khu vực Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (đường Tân Kỳ Tân Quý, Q.Bình Tân) lên làm việc.

Qua làm việc, P.T.T. (38 tuổi, trú Q.8) được xác định là chủ sở hữu 5 chiếc xe cứu thương tư nhân chuyên nhận dịch vụ chở thuê các áo quan chứa thi hài người tử vong do Covid-19 cho các cơ sở mai táng trên địa bàn TP.HCM rồi đưa vào Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa với giá 1 triệu - 1,5 triệu đồng/áo quan.

Tại cơ quan Công an, T. khai đã thuê 4 tài xế gồm: T.M.T. (32 tuổi, trú Q.8), D.V.L. (30 tuổi, trú Q.11), N.T.H. (26 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và L. (chưa rõ lai lịch) để chạy xe cứu thương; thuê các cá nhân gồm: N.V.N., N.V.U., N.V.T. và T.L.E. phụ khiêng áo quan.

Tại đây, T. cùng tài xế xe cứu thương lấy số thứ tự ngoài cổng, xếp hàng chờ đến lượt đưa áo quan vào hỏa táng. Trong thời gian chờ nếu có cơ sở mai táng nào liên hệ thì T. đưa áo quan hỏa táng trước, rồi cho xe tải chở áo quan đến chuyển vào xe cứu thương đang chờ. T. lấy giá dịch vụ vận chuyển là 1 triệu - 1,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác định, theo quy định của Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, mỗi xe cứu thương chỉ được chở tối đa 5 áo quan. Tuy nhiên, T. lợi dụng mình có nhiều xe cứu thương, cộng với sự thiếu sót của bộ phận giám sát, phát số thứ tự của Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa trong việc lấy số thứ tự xe đưa áo quan vào hỏa táng, nhưng không ghi nhận trong xe có bao nhiêu áo quan. Từ đó, T. đã móc nối với các tài xế xe cứu thương, xe chuyên chở áo quan khác mới đến hoặc lấy số thứ tự xếp sau xe cứu thương của T để trục lợi.

Cụ thể, T. ra giá từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/áo quan nếu tài xế nào muốn được đưa áo quan vào hỏa táng sớm. Khi các tài xế này liên hệ với T. thì T. cho nhân viên sang chuyển các áo quan từ xe cứu thương của các tài xế này vào xe cứu thương của T. đang xếp hàng chờ.

Trong đó, T. đã phân công các tài xế, nhân viên sắp xếp, chuyển đủ 5 áo quan tài lên xe cứu thương của T. gần đến lượt vào để trục lợi.

Do đó, Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Q.Bình Tân tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nhóm "cò" hỏa táng Bình Hưng Hòa theo quy định pháp luật, nhằm răn đe, ngăn chặn hành vi tương tự hoặc hành vi khác lợi dụng tình hình dịch Covid -19 để trục lợi.