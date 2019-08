Nhóm giang hồ tứ chiếng tiết lộ lý do 'khủng bố' quán phở Hòa ở Sài Gòn

Chủ quán phở Hòa “vui mừng và vững tin hơn”

Ngày 5.8, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, quán phở Hòa đã mở cửa hoạt động trở lại sau 2 ngày đóng cửa. Chủ quán phở Phạm Tùng Linh cho biết, sau khi báo chí phản ánh mạnh, Công an P.8 (Q.3) đã cắt cử lực lượng canh gác tại đây nên việc ném chất bẩn không diễn ra nữa. Khách tới ăn phở, nhân viên quán cũng cảm thấy an tâm. Nghe tin Công an TP.HCM bắt giữ được 5 nghi phạm tạt sơn vào quán phở, ông Linh cho biết “cảm thấy vui mừng và vững tin hơn”.

Trần Cường