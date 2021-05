Ninh Bình: Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng lịch trình di chuyển của F1

Ngày 7.5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 6.5, lực lượng của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở TT-TT Ninh Bình triệu tập, làm việc với chị N.T.H.A (28 tuổi, ngụ P.Trung Sơn, TP.Tam Điệp) về hành vi thông tin sai mục đích hoặc không được sự đồng ý của cơ quan chức năng trên mạng xã hội Facebook.

Khi làm việc với lực lượng chức năng, chị A. thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải văn bản về lịch trình di chuyển của trường hợp F1 tại TP.Tam Điệp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định thông tin chị A. đăng tải sai mục đích, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các khu, điểm du lịch tạm dừng đón khách du lịch ẢNH LÊ HIỀN

Sau khi lập biên bản sự việc, chị A. đã tự nguyện gỡ bỏ các thông tin đăng tải. Căn cứ theo quy định, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với chị N.T.H.A.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid -19, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức kiểm tra về việc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng . Kết quả, từ ngày 3 - 6.5, có ít nhất 11 người dân trên địa bàn TP.Ninh Bình và H.Gia Viễn đã bị lập biên bản và bị phạt hành chính tổng số tiền 22 triệu đồng (mỗi người 2 triệu đồng).

Tính đến sáng 7.5, tại tỉnh Ninh Bình, chưa có ca nhiễm Covid-19 (tính từ ngày 29.4). Tuy nhiên, liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 và các ổ dịch ở các tỉnh, thành phố, tỉnh Ninh Bình đã truy vết, phát hiện có 25 F1 đang được cách ly tại cơ sở y tế.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã ban hành văn bản khẩn yêu cầu tạm dừng một số hoạt động, như: phòng tập gym, phòng tập thể hình, phòng tập yoga, phòng tập nhảy - thẩm mỹ , câu lạc bộ bida, bể bơi...