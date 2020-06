Ninh Bình: Nam thanh niên nhảy từ tầng 9 khách sạn xuống, tử vong tại chỗ

Ngày 3.6, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên nhảy từ tầng 9 của một khách sạn trên địa bàn TP.Ninh Bình xuống và tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 2.6, nhân viên khách sạn The Reed (địa chỉ tại P.Đông Thành, TP.Ninh Bình) thấy anh N.Q.H (22 tuổi, ngụ tại xã Ninh Mỹ, H.Hoa Lư, Ninh Bình) đến khách sạn.

Nghĩ anh H. từng làm việc tại đây và đến có việc riêng nên nhiều người không để ý. Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, các nhân viên của khách sạn phát hiện anh H. nằm bất động trên vũng máu ở lan can tầng 3 khách sạn.

Các nhân viên khách sạn The Reed đã đưa anh H. đi cấp cứu, nhưng khi đến bệnh viện, các bác sĩ xác định anh H. đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an TP.Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan công an xác định anh H. nhảy từ tầng 9 của khách sạn , rơi xuống lan can tầng 3 và tử vong.