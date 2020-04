Ninh Thuận: Triệt phá sới bạc giữa rừng, phát hiện cả súng Rulo

Lực lượng trinh sát Công an H.Ninh Sơn ( Ninh Thuận ) vừa triệt phá sới bạc quy mô lớn được tổ chức trong khu rừng thuộc địa bàn xã Lâm Sơn, H.Ninh Sơn.

Chiều 20.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 14 bị can về hành vi đánh bạc , gồm: Phạm Thế Bảo (30 tuổi, ở Lâm Đồng), Nguyễn Văn Mạnh (35 tuổi, ở Thanh Hóa), Nguyễn Văn Chung (24 tuổi, ở Thanh Hóa), Trần Văn Hải (27 tuổi, ở Lâm Đồng), Cao nguyên Vũ (17 tuổi, ở Lâm Đồng), Nguyễn Văn Hoàn (29 tuổi, ở Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (39 tuổi, ở Ninh Thuận), Nguyễn Thị Tuyết (37 tuổi, ở Ninh Thuận)...