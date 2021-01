Níu kéo tình cảm không thành, mang xăng đốt phòng trọ người tình

Theo cáo trạng, Thanh và bà V. (bị hại trong vụ án) quen biết nhau khi đi bán đậu phộng dạo và nảy sinh tình cảm. Trong thời gian quen biết, Thanh thường đến phòng trọ bà V. ngủ lại. Đến năm 2009, bà V. không cho Thanh đến phòng trọ nữa và thường xuyên lớn tiếng đuổi Thanh về.

Khoảng 23 giờ ngày 26.8.2019, sau khi đi nhậu, Thanh sang phòng trọ của bà V. xin ngủ nhưng bà bà V. không cho. Thanh tức giận bỏ về, trên đường về Thanh thấy một can nhựa vứt bên đường đi nên nảy sinh ý định mua xăng đốt phòng trọ của bà V. rồi tự tử.

Đến 1 giờ sáng hôm sau, Thanh đi mua 30.000 đồng xăng rồi đến phòng bà V. Khi đến nơi, thanh lấy can xăng chiết ra chai nhựa rồi gõ cửa phòng bà V. Do bà V. không mở cửa, Thanh châm lửa chai xăng rồi ném vào phòng . Lúc này bà V. mở phòng trọ chạy ra ngoài tri hô. Thanh thấy cháy nên đã vào trong phòng dập lửa, trên tay vẫn cầm theo can xăng. Trong lúc dập lửa, can xăng trên tay Thanh bốc cháy.

Thấy lửa cháy lan rộng, Thanh đá can xăng ra ngoài khiến can xăng đổ vào người ông T.V.V là hàng xóm đang đến chữa cháy, gây thương tích 41%. Sau khi gây án, Thanh ra ngoài lấy xe bỏ đi. Đến 10 giờ cùng ngày, Thanh đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Thanh khai đã có gia đình và 3 người con, nhưng vẫn quan hệ tình cảm với bà V. Thanh đã nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng bà V. không chịu, nên đã nảy sinh ý định mua xăng về đốt phòng của người tình rồi tự tử.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, gây mất trật tự xã hội. Bị cáo ý thức được việc làm của mình, nhưng vẫn dùng xăng đốt phòng trọ của bị hại, nếu không phát hiện thì hậu quả chết người sẽ xảy ra. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội chưa đạt, đã đi đầu thú và phía bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo, nên HĐXX tuyên mức án như trên.