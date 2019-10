Nói lời cuối trước toà, cựu phó Giáo đốc Sở GD-ĐT Hà Giang vẫn kêu mình vô tội

Là cán bộ công an duy nhất bị truy tố trong vụ án này, bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang (bị đề nghị từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù), đã thừa nhận mình làm sai, làm trái pháp luật.