'Nói rừng là vàng nhưng trên ấy đại gia thì ít mà đại ca thì nhiều'

Mục tiêu cụ thể của đề án đến năm 2025: - Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 3% đến 5%; giảm 30% số xã đặc biệt khó khăn; 50% số thôn đặc biệt khó khăn so với năm 2020. - Trên 80% lao động từ 18 tuổi trở lên có việc làm với thu nhập ổn định. - Trên 90% đường ở thôn, bản được cứng hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải. - Quy hoạch và bố trí, sắp xếp ổn định 50% số hộ di cư tự phát; từng bước sắp xếp ổn định số hộ cư trú phân tán trong các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quyết, sạt lở đất. - 100% xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học; đảm bảo có từ 10 - 12% số học sinh dân tộc thiểu số trong độ tuổi trung học được hưởng chính sách trường phổ thông dân tộc nội trú; 100% các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giữ vững kết quả phổ cập giáo dục các cấp học. Phấn đấu ít nhất 99% trẻ em 5 tuổi hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, 97% trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1; trên 95% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi 15 đến hết tuổi lao động biết chữ. - Trên 90% trạm y tế xã đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trên 90% phụ nữ được khám thai ít nhất 3 lần trong kỳ mang thai, sinh con tại cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 8%. - Trên 90% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trong đó trên 60% có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị ; trên 80% được bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Khung đối tượng 4. - Về đời sống: giảm 50% số hộ dân tộc thiểu số phải ở nhà tạm, dột nát; trên 95% hộ gia đình có phương tiện nghe, nhìn; trên 50% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 60% số hộ dân tộc thiểu số được sử dụng hố xí hợp vệ sinh. - 100% thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có chi bộ độc lập làm hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở. Mục tiêu cụ thể của đề án đến 2030: - Không còn hộ đói; hộ nghèo giảm 80% so với năm 2020. - 80% hộ gia đình có mức sống bằng với mức sống dân cư trong khu vực. - Giảm ít nhất 70% số thôn đặc biệt khó khăn; 80% số xã đặc biệt khó khăn so với năm 2020. - Trên 85% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cơ sở hạ tầng (đường, điện, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc…) đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.