Nóng trên mạng xã hội: Choáng váng với tài xế vô tâm và thẩm mỹ thảm họa

Theo thông tin từ camera, vụ việc xảy ra vào khoảng chiều 7.4. Trên con đường đông xe cộ qua lại, chiếc xe máy chở hai người, trong đó có một em bé ngồi ở yên sau, đang chầm chậm qua đường thì bất ngờ khựng lại. Lúc này một chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ nhanh (ảnh 1) tông thẳng vào xe máy, em bé văng ra đường và bị chiếc xe cán qua. Điều khiến người xem phẫn nộ là sau khi gây tai nạn, tài xế vội vàng lái xe bỏ chạy và tiếp tục húc thẳng vào đuôi ô tô đang lưu thông phía trước.

Sau tai nạn, em bé nằm bất tỉnh trên đường, chưa rõ tính mạng ra sao. Xem hình ảnh có thể thấy nhiều người ngơ ngác, không thể hiểu nổi hành vi của tài xế dù đây không phải lần đầu tiên dư luận chứng kiến cách hành xử vô lương kiểu như thế này. “Choáng, dù chưa biết lỗi thuộc bên nào nhưng sao lại có thể bỏ chạy mặc kệ nạn nhân như vậy? Tài xế này có lương tâm không?”, một Facebooker đặt câu hỏi. Nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến đồng tình và mong cơ quan chức năng sớm tìm ra danh tính của người điều khiển chiếc xe gây tai nạn nêu trên.

Một tai nạn thương tâm khác cũng khiến cộng đồng mạng bàng hoàng bởi tính chất khá hy hữu của nó.

Vụ tai nạn xảy ra tối 7.4, khi một chiếc ô tô bán tải đang di chuyển trên cầu Kênh Tẻ (TP.HCM) bất ngờ lạc tay lái lao sang bên làn đường ngược lại húc văng 2 xe máy, làm một người đàn ông rơi từ trên cầu xuống đất tử vong tại chỗ. “Tai bay vạ gió. Đang đi bình thường bỗng dưng tai họa giáng xuống thế này làm sao đỡ nổi”, một Facebooker than thở. Một số người phán đoán có thể do tài xế say xỉn không làm chủ được tay lái. Nguyên nhân tai nạn còn phải đợi kết quả điều tra nhưng nhiều Facebooker cho rằng câu “đã uống thì đừng lái xe” luôn là chân lý, bởi nếu lỡ có tai nạn xảy ra thì nhiều khi phải ân hận cả đời.

Xăm môi ơi là xăm môi!

Hình ảnh đôi môi của một cô gái sưng vù sau khi xăm môi ở một thẩm mỹ viện khiến nhiều người cảm thấy rùng mình (ảnh 2).

Hình ảnh này được một Facebooker đăng trong một group kín dành cho phái đẹp với lời chia sẻ: "Chị em mới đi xăm môi về, mà được 3 ngày rồi sao lại như thế này ạ? Mọi người có cách nào giúp chị em với!".

Quả thực nhìn hình ảnh đôi môi sưng tấy đỏ, loang lổ, nhiều người cảm thấy ớn lạnh, vì vậy một Facebooker đã thực tình khuyên cô này hãy đưa chị vào viện kiểm tra ngay vì “có người đã vênh mồm cả đời vì điều đó”.

Một số chị em thì trấn an hầu như ai phun môi cũng đều bị sưng như vậy. Tuy nhiên, xem ra không phải ai cũng an tâm. “Mình cũng muốn đi xăm môi cho đỡ phải đánh son nhưng nhìn thế này thì chắc thôi quá!”, một chị bình luận.