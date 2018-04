Nóng trên mạng xã hội: Những hình ảnh đáng suy ngẫm chốn học đường

Cư dân mạng dẫn lời ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Hà Nội, điện thoại là nhu cầu thiết yếu của học sinh và phụ huynh để liên lạc với nhau.

Tuy nhiên, cần phải có quy định chặt chẽ về thời gian cũng như cách thức sử dụng phương tiện liên lạc này trong lớp học (ảnh 1). Về Facebooker thì không cấm học sinh sử dụng vì đó là quyền cá nhân của mỗi em. Tuy nhiên, sẽ có một số quy định như: không được chửi bới bạn bè, nói xấu người khác trên trang cá nhân, không chia sẻ các bài viết không phù hợp thuần phong mỹ tục…

Thông tin trên khiến những Facebooker lớn tuổi nhiệt tình hưởng ứng. Họ thẳng thắn chia sẻ: một số vụ học sinh xô xát gần đây phần lớn có liên quan đến việc nói xấu nhau qua Facebook, do đó quy định trên là đúng. Một tài khoản còn cho biết: “Trường Ban Mai quy định, học sinh được sử dụng điện thoại trước 8 giờ sáng và sau 4 giờ 30 chiều. Trong giờ học, điện thoại phải được gửi tới giáo viên. Còn tại Trường Lương Thế Vinh quy định học sinh tuyệt đối không dùng Facebook để nói xấu bất cứ ai. Chỉ like status khi đã đọc kỹ nội dung. Nếu like những status có nội dung xấu, chủ nhân Facebook sẽ bị quy trách nhiệm”.