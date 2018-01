Số là Facebooker Nguyễn Huy Cường vào chiều 10.1 đăng tải chia sẻ trên một diễn đàn lớn về chuyện mẹ của mình là nhân viên rửa bát cho một quán ăn ở Hà Nội (với mức lương 6 triệu đồng/tháng, làm suốt 7 ngày/tuần) đã bị chủ quán quỵt lương do nghỉ việc “đột ngột” (ảnh 1). Theo Cường, do mẹ phải vào viện chăm sóc bà ngoại bị gãy chân nên xin chủ cửa hàng nghỉ làm. “Anh chủ tên H. đã đồng ý nhưng vì nghỉ mất 5 ngày nên đã quyết đuổi việc mẹ, không trả lương”, Cường chia sẻ và nói thêm trước đó anh H. có tính lương 14 ngày công cho mẹ Cường là 2,2 triệu đồng và hẹn ngày 7.1.2018 trả. Tuy nhiên, phía nhà hàng đã nuốt lời và sau đó thì nói mẹ anh Cường không còn lương vì vi phạm nội quy. Khi Cường nói sẽ đưa vụ việc lên mạng thì chủ quán nói sẽ trả 800.000 đồng vào ngày 10.1, số còn lại (1,4 triệu đồng) thì bị trừ do nghỉ làm không xin phép (dù mẹ Cường đã xin nghỉ và được đồng ý), trừ tiền môi giới thuê người mới và vì... buổi trưa hay về (dù trưa quán không bán).