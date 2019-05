Nữ giáo viên mầm non bị dọa tạt a xít, giết cả nhà

Trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Trần Văn Chính, Trưởng công an H.Tháp Mười, Đồng Tháp cho hay trong ngày 29.5, Công an huyện đã nhận được tường trình của chị Lê Thị Diệu Hiền về việc bị nhắn tin hăm dọa . Công an huyện đã chuyển bộ phận điều tra để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.