'Nữ quái' làm giả 12 giấy tờ đất đem cầm, chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng

Tại cơ quan công an, Oanh khai nhận do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ và tiêu xài nên tìm cách lừa đảo.

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết ngày 3.5, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 'nữ quái' Trần Thị Oanh (38 tuổi, ngụ KP5, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc) để điều tra bổ sung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức

12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Oanh thuê người làm giả đã bị công an thu hồi ẢNH: BÁCH HỶ

Trước đó, ngày 4.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Quốc đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú (do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi) đối với Oanh về các tội danh trên.

Bước đầu, Oanh khai nhận vào tháng 3.2019, "nữ quái" Oanh vào trang mạng các công ty mua bán bất động sản ở Phú Quốc rồi lấy thông tin lô đất số 33, diện tích 123 m2 (tọa lạc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc) cung cấp cho phía làm giấy tờ giả với giá 13 triệu đồng.

Khoảng đầu tháng 4.2019, khi có được giấy CNQSDĐ giả, Oanh đem thế chấp cho ông V.Q.T. (ngụ ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc) để vay số tiền 150 triệu đồng. Đến tháng 9.2019, Oanh tiếp tục vay thêm của ông T. 50 triệu đồng trên giấy tờ đất giả đã thế chấp và lãi suất thỏa thuận như trước.

Tháng 12.2019, "nữ quái" này gọi điện gặp ông T. để vay thêm 50 triệu đồng. Lúc này, ông Thịnh nghi ngờ, liền mang giấy tờ đất đến phòng công chứng thì phát hiện giấy CNQSDĐ mà Oanh đã thế chấp là giả nên và trình báo vụ việc với công an.