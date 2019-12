'Nữ quái' vờ mua đất, âm thầm chuyển nhượng cho người khác

Ngày 4.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với "nữ quái" Cao Thị Hằng (41 tuổi, ngụ P.5, TP.Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, bị can Cao Thị Hằng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú phục vụ điều tra do Hằng có con nhỏ 11 tháng tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 5.2019, Phạm Hoàng Văn (48 tuổi, ngụ P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau) giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan (57 tuổi, ngụ P.6, TP.Cà Mau) bán đất cho Hằng.

Sau đó, Hằng hẹn bà Lan đến nhà mình để thỏa thuận mua bán đất. Tại đây, bà Lan thỏa thuận bán đất cho Hằng giá 3 tỉ đồng. Và Hằng đồng ý, đồng thời đề nghị bà Lan đưa cho mình bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 14.5, bà Lan đến gặp Hằng để thống nhất giá cả bán đất là 2,8 tỉ đồng và hẹn ngày 16.5 đến phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng.

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 16.5, tại phòng công chứng, Hằng yêu cầu bà Lan ký hợp đồng ủy quyền nhà đất cho Võ Yến Ly (54 tuổi, ngụ P.7, TP.Cà Mau). Lý do ủy quyền cho Ly được Hằng giải thích do Hằng đã có quá nhiều đất nên muốn Ly đứng tên giúp.

1 tiếng đồng hồ sau, Ly đến Văn phòng Công chứng Minh Hải (TP.Cà Mau) ký hợp đồng chuyển nhượng miếng đất vừa ký với bà Lan cho Lê Hồng Sơn (37 tuổi, P.6, TP.Cà Mau) với giá 1,6 tỉ đồng. Sau khi nhận đủ tiền từ Sơn, Ly mang tiền về nhà cho Hằng.

Còn phía bà Lan, chỉ nhận 250 triệu đồng từ Hằng với lời hứa trong 30 ngày sẽ thanh toán đủ số tiền còn lại nhưng sau đó Lan không trả tiền và bà Lan phát hiện mảnh đất của mình được Lan bán cho người khác nên làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

"Vào cuộc điều tra, với chúng cứ thu thập được, CQĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời mở rộng điều tra vì bị can Hằng có liên quan đến nhiều vụ việc bị tố cáo lừa đảo khác", một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết.

Hiện vụ 'nữ quái' lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.