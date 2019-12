Nữ sinh Thanh Hóa bị sát hại tại nhà nghỉ

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng gần 19 giờ ngày 14.12, chủ nhà nghỉ phát hiện chị Thao Thị Hà (18 tuổi, ngụ tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa) chết trong phòng nghỉ. Vụ việc được báo cho chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Ghi nhận của lực lượng chức năng tại hiện trường cho thấy, nạn nhân nằm chết trong phòng của nhà nghỉ, trên cổ có dấu vết nghi là bị bóp cổ dẫn tới ngạt thở, gây tử vong.

Trong quá trình Công an thành phố Sầm Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra , đêm cùng ngày, nghi phạm đã đến cơ quan công an đầu thú. Danh tính nghi phạm gây án được xác định là Đỗ Duy Tùng (23 tuổi, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).