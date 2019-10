Nữ xe thồ in danh thiếp

Không chỉ khách đi gần, chị Huệ còn chở khách vượt luôn đèo Hải Vân, Phú Gia, Phước Tượng khi khách không muốn đi đường hầm, hoặc khi chưa có hầm đường bộ. Khách của chị có đủ kiểu: đi bệnh viện khám chữa bệnh, đi thăm người đau ốm... Phí từ mười, mười lăm ngàn đồng mỗi “cuốc”, chị nhận chở tất. Có lần chị đang đợi khách ở Lăng Cô, một vị khách nam người nước ngoài đến nhờ mình chở đi loanh quanh thị trấn. “Mình không hiểu mô tê chi cả, sau nhờ phiên dịch họ nói giúp cho mới hiểu. Sau lần ấy mình về mua sách tiếng Anh để tự học”, chị kể. Sau một thời gian kiên trì học tiếng Anh, rồi được các bạn nhân viên lễ tân ở một số khách sạn bày vẽ thêm, chị Huệ có thể bập bõm nói tiếng “bồi” đủ giao tiếp cơ bản.

Năm 2007, chị Huệ in danh thiếp cá nhân. Tấm danh thiếp in song ngữ Việt - Anh, ghi rõ là chở khách và tư vấn hướng dẫn dịch vụ vận chuyển cho khách đi lại khi tham quan Lăng Cô hay những địa phương lân cận. Chạy xe thồ, nhưng chị không phải ngồi lì một chỗ cạnh xe máy dưới bóng râm chờ khách, mà chờ... những cuộc gọi từ nhà hàng, khách sạn, bến cảng. “Chuyện này do một bác Việt kiều ở Đức “vẽ” cho mình. Sau khi thồ ông đi tham quan ở Lăng Cô rồi lên TP.Huế trở về, ông biểu mình nên in “nêm cạc” (name card) cho người ta biết. Rứa rồi mình làm theo, không ngờ rất hiệu quả”, chị Huệ cười xởi lởi.