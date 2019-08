'Nựng' bé gái 7 tuổi, gã đàn ông dâm ô 63 tuổi bị tuyên 2 năm tù

Ngày 26.8, TAND Q.Bình Tân (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Ngọc An (63 tuổi, quê Quảng Nam) về tội “ dâm ô đối với người dưới 16 tuổi ”.

Theo cáo trạng, trên đường đi đánh bida về, ngang qua hẻm nhà xưởng tại số 270 Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, An gặp N.V.T.K. (7 tuổi) đang đi bộ từ nhà xưởng ra văn phòng.

Sau khi tiếp cận cháu bé, bị cáo đã có hành vi dùng tay sờ vào vùng đùi, ngực ; hôn vào mặt, miệng của K. dù cháu đã có hành động chống cự cho đến khi anh P.V.Q, công nhân tại xưởng đi ngang qua, phát hiện, An mới buông K. ra. Khi An định bỏ đi thì bị người nhà cháu K. bắt giữ giao cho công an.