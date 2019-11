Ô tô 16 chỗ phóng bạt mạng gây nỗi khiếp đảm kinh hoàng ở Long An

Chiều 5.11, ông Phùng Văn On, Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh Long An , cho biết qua trích xuất camera, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô 16 chỗ chạy bạt mạng trên Quốc lộ 62 dễ gây tai nạn cho người khác. Căn cứ vào mức độ vi phạm, tài xế đã bị xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng.