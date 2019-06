Ô tô 7 chỗ lao xuống vực sâu 200 m, 3 người bị thương

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Sa Pa gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai, vào khoảng 12 giờ trưa nay, 7.6, ô tô 7 chỗ mang biển số 29A - 603.38 do tài xế Tô Xuân Giang (55 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển, chở theo anh Nguyễn Văn Ngọc (42 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và anh Đỗ Mạnh Hiệp (22 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) lưu thông trên quốc lộ 4D theo hướng về Lào Cai.