Ô tô đâm vào cây ven quốc lộ 1A, 3 người bị thương nặng

Thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khoảng 11 giờ 15 ngày 8.7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Đại Thắng (xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe ô tô con mất lái tự đâm vào cây bên đường

3 người trên xe bị thương nặng sau vụ tai nạn ẢNH PHÚC NGƯ

Thời điểm trên, anh Thái Duy Hải (44 tuổi, ngụ tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển xe ô tô con biển số 37A - 494.30 chở theo chị Lương Thị Vân (38 tuổi) và con trai chị Vân là cháu Nguyễn Văn Quyên (15 tuổi, cùng ngụ tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), lưu thông theo hướng Nghệ An - Thanh Hóa.

Khi đến địa điểm trên, bất ngờ chiếc xe bị mất lái , lao khỏi làn đường rồi đâm trực diện vào một cây lớn ven đường, khiến cả 3 người trên xe bị thương rất nặng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ẢNH PHÚC NGƯ

Tại hiện trường, ô tô gặp nạn bị hư hỏng toàn bộ phần đầu xe, kính chắn gió phía trước và 2 cánh cửa trước của xe bị hư hỏng hoàn toàn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Tĩnh Gia và lực lượng của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.