Ô tô tông dải phân cách, lật nghiêng trên Xa lộ Hà Nội

Tại hiện trường, ô tô BS 52U - 2521 nằm nghiêng trên Xa lộ Hà Nội, đoạn gần đường rẽ vào toà nhà Parkson Cantavil (Q.2).



Anh Lý Đình Khoa (34 tuổi, ngụ P.Thảo Điền, Q.2) cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 8 giờ 10 phút cùng ngày. Khi đó, anh Khoa đang một mình chạy xe trên Xa lộ Hà Nội, về hướng ngã tư Thủ Đức, tính chuyển vào làn phía trong thì bất ngờ có 1 xe buýt đánh lái chuyển làn quá nhanh khiến tới anh Khoa không làm chủ được tốc độ, xe đánh vào dải phân cách bằng bê tông.

Cú tông khiến xe của anh Khoa lật nghiêng giữa đường, bị nát một phần đầu lẫn bên hông xe. May mắn anh Khoa chỉ bị xây xát. “Lúc đó tôi chạy không nhanh lắm nhưng do xe buýt chuyển làn quá nhanh nên không xử lý kịp. Nếu tốc độ nhanh thì không biết hậu quả thế nào do tình huống quá bất ngờ”, anh Khoa nói.