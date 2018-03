Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra PCCC trên địa bàn Quận 1: 'Làm ngay cho dân đi'

Siết chặt PCCC, đề phòng 'bom nổ chậm' Tại chung cư An Lộc, P.An Phú (Q.2, TP.HCM), theo ghi nhận của PV Thanh Niên trước đây xuất hiện nhiều hành vi lấn chiếm lối thoát hiểm, cầu thang, để vật dụng che lấp họng nước, bình cứu hỏa… Ông Thanh Nam, Trưởng ban quản trị chung cư An Lộc cho biết: “Sau khi xảy ra vụ cháy Carina Plaza, ban quản trị phối hợp với lực lượng bảo vệ, PCCC đi các tầng kiểm tra, nhắc nhở từng hộ dân. Trước đây cũng từng nhắc nhở nhiều lần nhưng nhiều trường hợp không chấp hành, giờ thì mọi người đã biết sợ, chấp hành tốt hơn”. Ngày 27.3, Ban quản trị chung cư An Lộc thực hiện dán bảng thông báo tại cầu thang máy và tại mỗi tầng chung cư, tiếp tục yêu cầu cư dân không để bất cứ vật dụng nào trước, trong cầu thang bộ, lối thoát hiểm; cửa cầu thang bộ, lối thoát hiểm luôn luôn đóng… “Nếu công tác này chỉ giao cho ban quản trị hoặc lực lượng bảo vệ thì không thể đảm bảo được tuyệt đối an toàn, mà mỗi cư dân phải nhận thức được vai trò của mình, góp thêm vào cho thật sự an toàn môi trường sống”, ông Thanh Nam nói. Anh Quang Huy, ở chung cư Mỹ Phước (Q.Bình Thạnh) cho biết: “Sau thảm họa cháy chung cư Carina , ban quản lý chung cư cũng siết chặt công tác an toàn phòng chống cháy, nổ. Tại các tòa chung cư đều có dán bảng thông báo, yêu cầu cư dân đặc biệt ý ý đến bình xăng xe, nếu có rò rỉ phải khắc phục ngay, không được mang xe xuống hầm xe, bởi bình xăng rò rỉ thì nguy cơ như bom nổ chậm. Đây là việc mà trước đây chưa từng được làm thường xuyên”. Đình Phú