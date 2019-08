Ông Lê Hoàng Quân nói gì khi bị cơ quan điều tra 'kiến nghị xử lý'?

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ông Lê Hoàng Quân và một số thành viên trong Ban Chỉ đạo 09 của TP.HCM có nhận được các văn bản, quyết định của ông Nguyễn Hữu Tín trong việc chấp thuận giao đất cho Vũ “nhôm” nhưng “không có ý kiến gì”.

Ở thời điểm này, tôi cảm thấy mệt và không muốn thanh minh nhiều. Điều gì tới nó sẽ tới thôi Ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM

Như Thanh Niên đã thông tin, trong vụ giao khu đất 15 Thi Sách (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) trái pháp luật cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) làm chủ tịch HĐQT, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra , đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 5 bị can Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (62 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM), Trương Văn Út (49 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM) và Lê Văn Thanh (57 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), cùng tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.