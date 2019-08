Ông Lê Tấn Hùng ký khống hợp đồng: Bắt thêm 2 giám đốc, 2 kế toán trưởng

Đầu giờ chiều nay 24.8, theo thông tin mà Bộ Công an công bố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên ( SAGRI ).

Các bị can Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy đã bị bắt tạm giam vào ngày 6 - 7.8.2019, sau khi cả 2 bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, đối với: Trần Văn Trường, 43 tuổi, Giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; trú tại: số 88 đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM; Đỗ Sĩ Hoài Thanh, 42 tuổi, Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; trú tại: Phòng 705 Lô B2, chung cư EHOME3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.