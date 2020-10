Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 18.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIX.

Ông Thái Thanh Quý (44 tuổi), Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Thái Thanh Quý từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An (từ năm 2010 - 2012), Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Nghệ An (từ năm 2012 - 2016), Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An (từ năm 2016 - 2017), Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An (năm 2017).

Tháng 10.2018, HĐND tỉnh Nghệ An bầu ông Thái Thanh Quý giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 1.2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Quý giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, tháng 1.2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông Quý được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh ủy Nghệ An khóa 2020 - 2025 ẢNH K.H

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX , Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã bầu 16 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư, 2 Phó bí thư Tỉnh ủy và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả, ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Văn Thông, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, trong phiên làm việc chiều 17.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã bầu 64 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.