Phá băng bẻ trộm kính ô tô, thu giữ 2.600 chiếc

Hôm qua 2.9, Phòng Cảnh sát hình sự TP.HCM (PC02, Công an TP.HCM) cho biết đã triệt phá thành công đường dây trộm cắp, tiêu thụ số lượng lớn kính ô tô các loại.

Theo PC02, thời gian qua có nhiều chủ phương tiện, tài xế ô tô đến cơ quan công an trên địa bàn TP.HCM trình báo về việc xe của họ bị bẻ trộm kính chiếu hậu , giá trị tài sản từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Phan Minh Phước tại cơ quan công an

Từ nguồn chứng cứ, PC02 nhận định vụ việc liên quan đến nhóm của 3 nghi can: Minh Quắn, Loan, Nguyễn Văn Lộc (33 tuổi, ngụ Q.8), trong đó Minh Quắn là người chuyên thu gom kính chiếu hậu và có mối liên hệ với các tay trộm kính ô tô trên địa bàn TP.HCM.

Sáng 30.8, khám xét nơi ở của Lộc, công an thu giữ khoảng 2.600 chiếc kính ô tô các loại. Lộc thừa nhận đã tiêu thụ kính ô tô khoảng 5 tháng nay; riêng Minh Quắn và Loan đã bỏ trốn. Hiện PC02 đang truy bắt 2 nghi can này về hành vi “ trộm cắp tài sản ” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.