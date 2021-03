Phá chuyên án, bắt 2 kẻ chiếm đoạt tiền tỉ qua mạng

Ngày 19.3, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) thông tin vừa phá thành công chuyên án và khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Minh Vũ (31 tuổi), Hoàng Thanh Sang (21 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị) do có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

Thủ đoạn chiếm đoạt tỉ dễ dàng của 2 hacker

Tại cơ quan công an, bước đầu, Vũ, Sang khai nhận gây ra 3 vụ chiếm đoạt. Ngày 7.1.2021, hai người này hack tài khoản Facebook người thân của anh Lê Hoàng Bảo Lâm (36 tuổi, trú P.Phước Vĩnh, TP.Huế) đang ở nước ngoài, sau đó giả người thân nhắn tin cho anh Lâm sẽ chuyển tiền từ nước ngoài về cho anh. Để nhận được tiền, anh Lâm phải đăng nhập vào một đường link do các đối tượng cung cấp, đăng nhập thông tin tài khoản, nhập mã OTP của tài khoản ngân hàng điện tử