Phá đường dây đánh bạc của người Trung Quốc: Hải Phòng có buông lỏng quản lý người nước ngoài?

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 27.7, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet do người Trung Quốc điều hành tại khu đô thị Our City (Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 380 người Trung Quốc tham gia điều hành đường dây đánh bạc cho công dân Trung Quốc chơi, với số tiền giao dịch lên đến 3 tỉ nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỉ đồng).

Nhóm người Trung Quốc này thuê cơ sở vật chất trong khu đô thị Our City và ăn ở, sinh hoạt ở đây một thời gian dài. Theo Bộ Công an, các đối tượng người Trung Quốc dưới vỏ bọc là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài.

Chính quyền phường Hải Thành và quận Dương Kinh đều rất bất ngờ với số lượng người Trung Quốc rất lớn đang hoạt động trong khu đô thị Our City. Thực tế, quận Dương Kinh chỉ nắm được có 27 người Trung Quốc đang cư trú trong khách sạn Qbox (thuộc khu đô thị Our City), do Công an thành phố Hải Phòng thông báo.

Bên cạnh đó, lãnh đạo quận Dương Kinh cũng thừa nhận nhiều vấn đề trong quản lý khu đô thị Our City là vượt thẩm quyền của mình và phải "đặt lịch" với ban quản lý khu đô thị này mỗi khi có vấn đề cần làm việc. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về việc buông lỏng quản lý để người nước ngoài lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội ở những khu vực có yếu tố nước ngoài.

Theo Ban Quản lý các khu kinh tế Hải Phòng, tổng số lao động nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của địa phương này là 3.035 người, ngoài ra còn tồn tại những lao động “chui”. Đó là những người nước ngoài sang Việt Nam dưới hình thức đi du lịch , rồi ở lại làm việc không phép. Những lao động này thường làm việc ở nơi kín cổng cao tường, hạn chế tiếp xúc, nên gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng.

Khu đô thị Our City, nơi đường đây đánh bạc do người Trung Quốc điều hành đặt "đại bản doanh, vừa bị Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng triệt phá Ảnh Lê Tân

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cũng cho rằng, có một số nhà thầu, doanh nghiệp cố tình che giấu không khai báo người nước ngoài lao động "chui". Bên cạnh đó, việc chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế; việc kiểm tra, xử lý chủ yếu vẫn thông qua báo cáo của doanh nghiệp.

"Vụ việc trong khu đô thị Our City thì bên an ninh đã biết từ lâu"

Trước câu hỏi về việc quản lý người nước ngoài tại Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, khẳng định: “Không có chuyện Hải Phòng buông lỏng, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau trong việc quản lý doanh nghiệp, lao động nước ngoài. Trước khi xảy ra vụ Our City, chúng tôi có rất nhiều văn bản, chỉ thị, hành động, giám sát các doanh nghiệp, lao động nước ngoài. Cụ thể, về vụ việc trong khu đô thị Our City thì bên an ninh đã biết từ lâu”.

Theo ông Lê Khắc Nam, chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc này là sự phối hợp của lực lượng chức năng hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

"Nói chung là anh em công an biết lâu nhưng làm sao nói ra hết được. Muốn phá án thì phải thầm lặng, đợi thời cơ, chuẩn bị kỳ công để bắt quả tang rõ ràng để đầy đủ chứng cứ. Ngay cả đội ngũ đánh án cũng chỉ được tập luyện, chờ ngày lên đường, chứ không nắm được thông tin nhiều. Không có chuyện Hải Phòng không nắm được số người nước ngoài ở đây”, ông Lê Khắc Nam cho hay.

Ông Lê Khắc Nam cũng cho biết, vì đường dây đánh bạc này chỉ đặt máy ở Việt Nam còn người điều hành, tham gia đều là người Trung Quốc, nên lực lượng công an sẽ bàn giao 380 đối tượng nêu trên cho phía Trung Quốc xử lý.