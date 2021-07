Phá đường dây ‘tín dụng đen’ quy mô 500 tỉ đồng ở Nghệ An

Sáng 13.7, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với công an một số địa phương phá thành công chuyên án tín dụng đen, cho vay nặng lãi với số tiền cho vay khoảng 500 tỉ đồng.