Phá nhóm tội phạm do đối tượng mang bệnh án tâm thần cầm đầu

Trước đó, cuối tháng 5.2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ Dũng cùng 6 đàn em để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Công an cũng thu 20 dao kiếm, vũ khí thô sơ các loại và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng, bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng. Theo Cơ quan công an, Dũng có nhiều tiền án, tiền sự và còn có hồ sơ bệnh án tâm thần nên được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư (H.Thường Tín, Hà Nội).